UFC borac zaustavio seksualnog predatora: "Da je tamo bilo moje dijete, ubio bih ga !"

MMA borac Andre Petroski na putu kući nakon UFC-a 292 suočio se sa seksualnim predatorom u javnom toaletu.

Petroski je govorio o video snimku koji se pojavio na društvenim mrežama na kojoj se on i članovi njegovog tima Edi Tores (Eddy Torres) i Bili Janzer (Billy) suočavaju s njim.

- Izašli smo i moj prijatelj Bili je rekao, „Joj, jesi li to vidio?“ Pomislio sam, „Ne.“ Rekao je: „Onaj tip pokraj mene je masturbirao u pisoaru gledajući me kako uriniram. Samo sam pogledao, a on je buljio u mene.“

Prvo sam rekao: „Jesi li siguran, brate? O čemu ti pričaš?“ Vraćamo se unutra i on je još uvijek tamo. Ovaj put utrčava unutra i gleda ljude kako idu do pisoara – prisjetio se Petroski.

MMA borac je rekao da su on, njegov tim i upravitelj odmarališta čekali otprilike 20 minuta da čovjek izađe – i dalje se nije vratio.

- Ušli smo i uhvatili ga, izašli i pozvali policiju – kazao je Petroski.