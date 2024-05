Uoči borbe Tajsona i Pola: Majk bizarnom izjavom postidio Džejka i šokirao sve prisutne

Tajson je Pola nakon toga nekoliko puta nazvao "debelim", pa je rekao da Džejk nije mogao nokautirati Diaza koji je težak 20 kilograma.

- On nije mogao nokautirati Diaza koji ima 20 kilograma. Kako ćeš onda mene nokautirati? Ko je bio drugi tip? Anderson Silva. On nije uspio nokautirati te male tipove, kako će onda nokautirati mene? Koga je on to uopće nokautirao? Malu djecu… Nikada nije nokautirao pravoga muškarca - rekao je ‘‘Iron‘‘ Majk Tajson.