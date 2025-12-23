Bivši trener Barcelone preuzeo Partizan

Košarkaški klub Partizan i zvanično je stavio tačku na višesedmične spekulacije – novi trener beogradskog tima je Huan Penjaroja, potvrdili su crno-bijeli putem službenog saopćenja.

Španski stručnjak doputovao je u Beograd u ponedjeljak navečer, a već narednog jutra klub je obavijestio javnost da je Penjaroja preuzeo funkciju šefa stručnog štaba. Dosadašnji trener Barcelone odmah je započeo rad s ekipom po dolasku u srbijansku prijestolnicu.

Penjaroja, rođen 20. aprila 1969. godine, iza sebe ima bogatu trenersku karijeru u evropskoj košarci. Tokom godina vodio je Barcelonu, Baskoniju, Valenciju, Manresu, Burgos i Andorru, a najveći trag ostavio je u Burgosu, s kojim je osvojio dvije titule FIBA Lige prvaka (2020. i 2021.), kao i FIBA Interkontinentalni kup.

U Beograd je s novim trenerom stigao i njegov saradnik, iskusni pomoćni trener koji je ranije obavljao funkciju direktora Akademije KK Fuenlabrada, te bio dio stručnog štaba Monaca.

Partizan će debitantski nastup pod vodstvom novog trenera imati u petak, 26. decembra, kada će pred domaćom publikom ugostiti Maccabi. Iz kluba su poručili kako vjeruju da će Penjaroja donijeti novu energiju i nastavak ambicija na evropskoj sceni.