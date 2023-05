Bogdan Boša Tanjević za "Avaz": Musa je bio briljantan

Real Madrid, predvođen našim Džananom Musom, uspio je slaviti u četvrtoj utakmici plej-of serije Eurolige protiv beogradskog Partizana i tako izboriti majstoricu u Madridu. To je poslije prve dvije utakmice izgledalo skoro pa nemoguće. Ipak, „Kraljevi“ su pokazali zašto ih se tako naziva.

Niko ne poznaje bolje kako se igra u evropskoj košarci nego legendarni Bogdan Tanjević (76), koji je imao iskustva u osvajanju najvećih evropskih takmičenja. Za ljude iz Bosne i Hercegovine nijedan nije bitniji od osvajanja Eurolige (tadašnji Kup šampiona) 1979. godine sa sarajevskom Bosnom.

Pored Bosne, sjedio je na klupi Fenerbahčea, Milana, Virtusa iz Bolonje. Predvodio je i reprezentaciju Italije, s kojom je bio prvak Evrope, kao i reprezentaciju Turske s kojom je bio srebreni na Svjetskom prvenstvu.

O plej-of seriji Partizana i madridskog Reala, kao i samom Džananu Musi za „Avaz“ je govorio Bogdan Tanjević.

Real Favorit

- Svi porazi ostavljaju posljedice zbog straha koji se uvuče. Veliko je razočarenje onim što se desilo na kraju druge utakmice, koji je prouzrokovalo sve moguće probleme u naredne dvije utakmice. Bez onog incidenta, kazni i povreda, mislim da bi ih Partizan zatvorio u trećoj utakmici.

Četvrta utakmica je posljedica toga. To je jedan potrošeni napor da se sve zaključi u trećoj utakmici, gdje su nadljudskim naporima došli do toga da skoro slave. Osjećaj udaranja u zid, pogotovo ovaj ogromni čovjek (Valter Tavareš, op. a), koji je još uz to i talentovan, kao rijetko koji igrač te visine, se ipak pokazao kao prevelik zalogaj – kazao je Tanjević za „Avaz“.

Boša Tanjević je u svojoj karijeri vodio mnoge ekipe do visina. Njegova sposobnost da od prosječnih ekipa napravi šampione je nepokolebljiva. Zbog toga je i dobio status legende kako na prostorima bivše Jugoslavije, tako i u svijetu.

- Nekoliko dana je do sljedeće utakmice. Partizan vraća ono što su imali u prve dvije utakmice, gdje su energijom dobili utakmice. Imat će kompletnu ekipu. Mada i u Realu imaju ogroman katalog igrača koje mogu birati. Mislim da bi se moglo desiti da opet bude neizvjesno, čak i da Partizan pobijedi, ali je za mene Real favorit – govori Tanjević.

Riječi hvale

Tanjević se dotakao i bh. reprezentativca Džanana Muse, za kojeg je imao samo riječi hvale.

- Mislim da je u četvrtoj utakmici poprilično presudan bio Musa. Da je možda uz Tavareša, koji je samim prisustvom vezao svoje igrače, bio najbitniji. Briljantno je odigrao, stvarno odlično.

Veliko povjerenje

On smatra da to što se utakmica igra u Madridu ne pravi veliku razliku. Igrači Partizana su navikli na atmosfere koje su na ivici incidenta. Poznato je da su njihovi navijači jedni od najglasnijih. Kako i sam kaže, igrač i u takvim utakmicama izlaze kao da su osuđeni na smrt, pa ako preživimo, te da publika često bude stimulans za prave igrače da odigraju još bolje.

Nije moglo sve proći da se ne spomene još jedna legenda – Željko Obradović, koji sjedi na klupi Partizana.

- Prednost je Partizana u povjerenju koje igrači imaju u Obradovića i dobrovoljno mu prenose strahove na leđa. Oni ih brani od strahova i uvjerava da su dobitnici i da će pobijediti. Nadam se u izjednačenost utakmice, gdje je Real favorit, a gdje Partizan treba napraviti još jedno malo čudo - zaključio je razgovor za „Avaz“ Bogdan Boša Tanjević.