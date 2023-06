Košarkaši Partizana prvaci ABA lige: Panter povukao ekipu do pobjede protiv bivše ekipe

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odigrali su petu, odlučujuću utakmicu finala ABA lige. Košarkaši Partizana su slavili rezultatom 96:85.

"Crno-bijeli" su bolje započeli utakmicu i od početka do kraja utakmice bili u prednosti. U prvom poluvremenu njihova prednost je išla i do 20 poena razlike. Zvezda se nije najbolje snašla i to su košarkaši Partizana odlično koristili, a i služio ih je šut iza linije za tri poena.