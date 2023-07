Miralem Halilović za „Avaz“: Dajemo sve za reprezentaciju, ali svi mi znamo kako je Jokiću

Jedva čekamo da dođemo

Istakao je kako je teško igrati u kontinuitetu mnogo utakmica, a dotakao se i slučaja Nikole Jokića kojeg u Srbiji „razapinju“ jer neće igrati na Mundobasketu.

- Mi jedva čekamo da dođemo, ali nije jednostavno. Evo sada svi Jokića proklinju što ne dolazi. Svi mi koji imamo isti hljeb kao on znamo zbog čega Jokić ne dolazi, koliko je teško biti u tom cijelom kontinuitetu utakmica. On je sezonu završio praktično u 7. mjesecu. Nije to ni mentalno ni fizički lako. Ali eto nama je stvarno osvježenje da dođemo ovdje i praktično se svi odazivamo reprezentaciji.

I mi imamo porodice, djecu, i mi se ženimo, volimo se odmoriti, pojesti i popiti kao drugi ljudi. Puno propuštamo. Praktično dio godine kada nemaš profesionalnu obavezu u smislu da možeš malo odmoriti, onda dođe reprezentacija. I ljudi zamjere ukoliko jednom ne dođeš, a dolazio si godinama... – naglasio je Halilović.

Košarkaši su u prethodnom periodu mnogo puta obradovali naciju, a navijači naročito cijene veliku borbenost koju pokazuju na parketu.

- Dajemo uvijek maksimum za reprezentaciju. To Evropsko prvenstvo što smo igrali, odigrali smo na jednu loptu sa najjačim reprezentacijama.

Ovo ljeto bih želio da napravimo iskorak i da ta lopta ode na našu stranu. Utakmice kao protiv Njemačke, Francuske, Litvanije kada su govorili „super, borili ste se“, da nam sada kažu „super, pobijedili ste“ - rekao je Halilović.