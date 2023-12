Košarkaši Partizana su u 13. kolu Eurolige Štark areni pobijedili milansku Olimpiju rezultatom 82:69.

Gosti su bili bolji rival do posljednje minute treće četvrtine i imali su čak 15 poena prednosti, ali onda je krenula sjajna serija Partizana kojom su do kraja treće četvrtine spustili to na jedan poen, da bi odmah početkom četvrte dionice preokrenuli u svoju korist.

Oni su nastavili sa dobrim igrama, a u posljednjih deset minuta primili su samo sedam poena i upisali veoma hrabru pobjedu.