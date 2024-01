Bosanac koji je zaludio košarkašku Evropu

Musa je postao tek sedmi košarkaš kojem je to pošlo za rukom u Euroligi i tek prvi u dresu Real Madrida, najjačeg evropskog kluba i aktuelnog prvaka Evrope. Rešetao je Musa sa svih strana i ubacio 15 od svojih 20 pokušaja iz igre. Na sve to dodao je i osam asistencija.

Podsjetimo, Džanan se nakon avanture u NBA vratio u Evropu 2021. godine. Potpisao je za Efes, ali nije dobio pravu priliku da pokaže šta zna.

Efes je raskošni talent Muse upoznao na teži način – ubacio im je 40 poena i kući ih iz Madrida poslao pognutih glava.

Snažan igrač

Otkako je zakoračio na košarkaške parkete za Musu kaže da je imao ogromno samopouzdanje. Znao je da zna, vrijedno je radio, vjerovao je u sebe i sada ubire plodove napornog rada.

Pokazao je i da je mentalno vrlo snažan. Sa 18 godina je otišao u NBA, a nakon neuspjele avanture vratio se u Evropu. Nije prošao ni u Efesu, ali nije klonuo. Preko Breogana je došao u Real, a sada je „kralj“ u pohodu na drugu uzastopnu titulu prvaka Evrope.

Musa je zaludio košarkašku Evropu, a sve svoje Bosance i Hercegovce "prikovao“ uz male ekrane kada igraju on i Real. Bravo, Džanane!

Polomio telefon

Nakon neuspjelog mandata u Efesu, Musa je tražio novi klub. Razmišljao je o Olimpijakosu i ostalim velikanima, ali je njegov agent Miško Ražnatović imao drugi plan – poslao ga je u Breogan koji je tek izborio elitni rang španske košarke.

- Ja sad očekujem neku Euroligu, a on mi govori – ideš u Lugo. Rekao mi je to dobra stvar za mene. Gledam telefon i ne vjerujem šta se dešava. Pratim sport i pratim sve lige i nisam znao gdje je Lugo. Govori mi da je to prava opcija i kad sam to čuo razbio sam telefon o zid – rekao je Musa.