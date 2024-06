Džanan Musa nakon osvajanja titule i MVP-ja za "Avaz": Bit će ovo zanimljivo ljeto

Kao i inače, fokus je prije svih stavio na svoje saigrače, iako je on bio jedan od tih koji su bili najzaslužniji za osvajanje novog trofeja.

Slijedi odmor, a onda...

Naša superzvijezda je zasluženo osvojila nagradu za najkorisnijeg igrača finalne serije, s obzirom da je u prosjeku bilježio preko 15 poena, pet skokova i dvije asistencije, ali mu to "nije udarilo u glavu".

- Što se tiče MVP-ja to je sjajna nagrada i sve, ali košarka je ekipni sport i da je najbitnije to što smo mi osvojili titulu. MVP je mogao biti bilo ko. Ja sam sretan i zadovoljan što sam ja to bio. Nastavljam marljivo raditi i vidjet ćemo šta će se desiti u budućnosti. Nadam se da ovo nije posljednji MVP, ni posljednja titula ACB lige – istakao je Džanan.

Za kraj razgovora kratko se osvrnuo i nagovijestio da nas čeka zanimljivo ljeto što se tiče njegove karijere.

- Vidjet ćemo šta će biti. Prvo je sljedeće da idem na odmor, da pokušam malo glavu odmoriti, a poslije toga ćemo donositi dalje odluke. Sasvim sigurno da će biti jedno zanimljivo ljeto, vidjet ćemo šta će se desiti – poručio je Džanan Musa za "Avaz“.