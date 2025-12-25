Salahova objava za Božić ponovo izazvala mnoštvo reakcija

Iako je poznat kao vjernik musliman, egipatski as još jednom je poslao poruku poštovanja i međureligijske tolerancije, što je izazvalo ogroman broj pozitivnih reakcija.

Kao i ranijih godina, dio komentara bio je kritičan, uz tvrdnje da Salah ne bi trebao učestvovati u božićnim običajima. Ipak, većina navijača stala je u njegovu odbranu, naglašavajući da je riječ o gesti mira, uvažavanja i porodičnih vrijednosti.

Objavu je podržao i njegov bivši saigrač Dejan Lovren, dok se na društvenim mrežama ponovo otvorila šira rasprava o vjeri, slobodi izbora i toleranciji, tema koja Salaha prati gotovo svaki put kada javno čestita Božić.