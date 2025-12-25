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DRUŠTVENE MREŽE

Salahova objava za Božić ponovo izazvala mnoštvo reakcija

Ljudi vole da se bave tuđim životima, a to svakog 25. decembra na svojoj koži osjeti egipatska zvijezda

Salah s porodicom. Instagram

E. G.

25.12.2025

Mohamed Salah je i ove godine na Instagramu čestitao Božić, objavivši fotografiju svojih kćerki ispred ukrašene jelke. 

Iako je poznat kao vjernik musliman, egipatski as još jednom je poslao poruku poštovanja i međureligijske tolerancije, što je izazvalo ogroman broj pozitivnih reakcija.

Kao i ranijih godina, dio komentara bio je kritičan, uz tvrdnje da Salah ne bi trebao učestvovati u božićnim običajima. Ipak, većina navijača stala je u njegovu odbranu, naglašavajući da je riječ o gesti mira, uvažavanja i porodičnih vrijednosti.

Objavu je podržao i njegov bivši saigrač Dejan Lovren, dok se na društvenim mrežama ponovo otvorila šira rasprava o vjeri, slobodi izbora i toleranciji, tema koja Salaha prati gotovo svaki put kada javno čestita Božić.

# BOŽIĆ
# MOHAMED SALAH
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