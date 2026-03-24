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NOVOSTI IZ MOSTARA

FK Velež predstavio novog defanzivca

Bivši omladinac Aston Vile potpisao za "Rođene"

Omerović potpisao za Velež. FOTO: FK Velež Mostar

B. P.

24.3.2026

Fudbalski klub Velež predstavio je novog igrača Anesa Omerovića. 

U Press Roomu stadiona “Rođeni”, u prisustvu direktora Faruka Karadže, potpisan je ugovor koji će defanzivca vezati za klub do 31. maja 2028. godine.

Anes Omerović rođen je 20. maja 1998. godine u Dornbirnu, Austrija. Fudbalsku karijeru započeo je u omladinskim selekcijama Dornbirna, a kroz austrijske klubove igrao je još za akademiju Vorarlberg, SV Schwechat, A. Vienna, Young Violets, kao i za prvi tim matičnog Dornbirna. Posljednji klub u austrijskoj ligi bio mu je FC First Vienna, nakon čega je postao slobodan igrač i stigao u Velež.

Izvan Austrije, Omerović je nastupao za omladinske timove engleske Aston Vile te švicarske klubove Vinterthur i Vaduz.

Anes je igrao i za omladinske selekcije Austrije (U15, U16, U17 i U18). Igra na poziciji stopera.

– Našem novom Rođenom želimo puno sreće, zdravlja i zajedničkog uspjeha u našem crvenom dresu – stoji u objavi Veleža.

# FK VELEŽ
# ANES OMEROVIĆ
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