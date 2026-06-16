Alfonso Dejvis gotovo sigurno propušta Katar

Kapiten reprezentacije Kanade Alfonso Dejvis (Alphonso Davies) i dalje se nije dovoljno oporavio od povrede zadnje lože, zbog čega je njegov nastup protiv Katara pod velikim znakom pitanja.

Iako je selektor Kanade Džesi Marš (Jesse Marsch) ranije tvrdio da je oporavak „u odličnoj fazi“ i da se igrač približava povratku, nove informacije govore da će Dejvis gotovo sigurno propustiti meč protiv Katara.

Dejvis je već ranije propustio uvodni susret protiv Bosne i Hercegovine u Torontu, a tada je stručni štab poručivao da magnetna rezonanca pokazuje „gotovo savršen napredak u oporavku“.

Individualni rad umjesto punog treninga

Nakon dolaska u Vankuver, Dejvis je nastavio s oporavkom po posebnom programu. Iako je trčao sa ekipom i imao loptu u nogama, većinu treninga odradio je individualno, što jasno pokazuje da još nije spreman za maksimalni intenzitet.

Na kraju treninga uputio je nekoliko udaraca na gol, ali stručni štab smatra da je povratak u takmičarski ritam u kratkom roku gotovo nemoguć.