Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LOŠE VIJESTI ZA KANADU

Alfonso Dejvis gotovo sigurno propušta Katar

Kapiten Kanade i dalje van takmičarskog ritma zbog problema sa zadnjom ložom. Selektor Džesi Marš ipak ga uvrstio na spisak

TWITTER

M. R.

16.6.2026

Kapiten reprezentacije Kanade Alfonso Dejvis (Alphonso Davies) i dalje se nije dovoljno oporavio od povrede zadnje lože, zbog čega je njegov nastup protiv Katara pod velikim znakom pitanja.

Iako je selektor Kanade Džesi Marš (Jesse Marsch) ranije tvrdio da je oporavak „u odličnoj fazi“ i da se igrač približava povratku, nove informacije govore da će Dejvis gotovo sigurno propustiti meč protiv Katara.

Dejvis je već ranije propustio uvodni susret protiv Bosne i Hercegovine u Torontu, a tada je stručni štab poručivao da magnetna rezonanca pokazuje „gotovo savršen napredak u oporavku“.

Individualni rad umjesto punog treninga

Nakon dolaska u Vankuver, Dejvis je nastavio s oporavkom po posebnom programu. Iako je trčao sa ekipom i imao loptu u nogama, većinu treninga odradio je individualno, što jasno pokazuje da još nije spreman za maksimalni intenzitet.

Na kraju treninga uputio je nekoliko udaraca na gol, ali stručni štab smatra da je povratak u takmičarski ritam u kratkom roku gotovo nemoguć.

Težak period za kapitena Kanade

Podsjetimo, Dejvis je u martu 2025. godine doživio tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta tokom nastupa za reprezentaciju, ubrzo nakon što je produžio ugovor s Bajern Minhenom (Bayern Munich) vrijedan oko 190 miliona dolara.

Od tada je imao više problema sa zadnjom ložom i mišićima, što su česte posljedice povratka nakon takve vrste povrede. Posljednja povreda početkom maja dodatno je usporila njegov povratak.

Selektor ipak ostavlja nadu

Selektor Džesi Marš (Jesse Marsch) uvrstio je Dejvisa na konačan spisak od 26 igrača, uz nadu da bi se mogao priključiti ekipi tokom turnira, ukoliko oporavak krene u pozitivnom smjeru.

Međutim, kako sada stvari stoje, Kanada će na startu takmičenja morati bez svog kapitena i jednog od najvažnijih igrača u timu.

# ALPHONSO DAVIES
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA KANADE
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.