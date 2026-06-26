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Zmajevi igraju meč generacije: Evo kada je spektakl protiv SAD-a

Duel šesnaestine finala igra se 1. jula u Santa Clari, a po našem vremenu u noći na 2. juli

Historijski uspjeh u Sijetlu. Pixsell

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

26.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrat će protiv Sjedinjenih Američkih Država, jednog od domaćina Mundijala. Nakon historijskog plasmana među 32 najbolje selekcije svijeta, Zmajeve sada čeka možda i najveća utakmica ove generacije.

Duel SAD-a i Bosne i Hercegovine igra se u srijedu, 1. jula, na stadionu San Francisco Bay Area Stadium, odnosno Levi’s Stadiumu u Santa Clari. Utakmica je zakazana za 17 sati po lokalnom vremenu u Kaliforniji, dok će po srednjoevropskom vremenu početi u noći sa srijede na četvrtak, 2. jula, u 02:00 sata.

Amerikanci u ovaj meč ulaze kao pobjednici grupe D, dok je BiH do nokaut faze stigla nakon pobjede nad Katarom i historijskog iskoraka na Svjetskom prvenstvu. Ulog je ogroman: pobjednik ovog duela nastavlja put među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Za Zmajeve će ovo biti duel protiv domaćina, protiv publike i protiv ekipe koja igra u visokom ritmu. Ali nakon svega što je BiH već prošla na ovom Mundijalu, jasno je da Barbarezov tim ima pravo vjerovati da može još jednom pomjeriti granice.

# REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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