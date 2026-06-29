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UDARNI TERMIN

Duel SAD-a i BiH ulazi u historiju

Očekuje se rekordna gledanost jedne utakmice u Americi

SAD - BIH. Fox

M. R.

29.6.2026

Utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine ispisat će historiju američkog fudbala. Prvi put će jedan meč reprezentacije SAD-a u nokaut fazi Mundijala biti emitovan uživo u udarnom večernjem terminu širom zemlje.

To je još jedna potvrda koliko vlada veliko interesovanje za duel domaćina prvenstva i Zmajeva, koji su prvi put u historiji izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. 

Očekuje se da će susret, koji se igra u San Francisku, pratiti milionski televizijski auditorij širom Sjedinjenih Američkih Država.

# REPREZENTACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
# CHRISTIAN PULISIC
# EDIN DŽEKO
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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