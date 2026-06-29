Duel SAD-a i BiH ulazi u historiju

Utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine ispisat će historiju američkog fudbala. Prvi put će jedan meč reprezentacije SAD-a u nokaut fazi Mundijala biti emitovan uživo u udarnom večernjem terminu širom zemlje.

To je još jedna potvrda koliko vlada veliko interesovanje za duel domaćina prvenstva i Zmajeva, koji su prvi put u historiji izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Očekuje se da će susret, koji se igra u San Francisku, pratiti milionski televizijski auditorij širom Sjedinjenih Američkih Država.