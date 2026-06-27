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ISKUSNI GOLMAN

Vozinja pred meč života: “Nadam se da ću igrati protiv Mesija”

Jedna od glavnih i najljepših priča dosadašnjeg toka Svjetskog prvenstva je iskusni golman reprezentacije Zelenortskih Ostrva

Vozinja govorio o narednom meču. FOTO: X

B. P.

27.6.2026

Jedna od glavnih i najljepših priča dosadašnjeg toka Svjetskog prvenstva je iskusni golman reprezentacije Zelenortskih Ostrva, Žozimar Dijas (Josimar Dias), u fudbalskom svijetu daleko poznatiji pod nadimkom Vozinja (Vozinha).

Ovaj tridesetdevetogodišnji čuvar mreže privukao je ogromnu pažnju svjetskih medija zbog emotivne izjave i činjenice da će u narednoj utakmici grupne faze Mundijala konačno dočekati trenutak o kojem je maštao tokom čitave profesionalne karijere.

- Nadam se da ću jednog dana igrati protiv Mesija (Lionel Messi), jer je on za mene izuzetan igrač. Vjerujem da postoji mnogo ljudi koji dijele ovo divljenje sa mnom - izjavio je Vozinja.

# MUNDIJAL 2026
# VOZINHA
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