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Video / Najbolja analiza pred historijski meč SAD - BIH

Bivši selektori SAD-a složni – BiH ima nevjerovatnu mentalnu snagu, spremni su da pate za pobjedu

SAD - BiH. Chatgpt

M. R.

30.6.2026

U kultnoj emisiji "Coaches' Corner", trenerske legende, Greg Berhalter (Gregg Berhalter), Brus Arena (Bruce Arena) i Bob Bredli (Bob Bradley), do najsitnijih detalja analizirali su predstojeći triler nokaut-faze Svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.

Dok se fudbalska groznica na Svjetskom prvenstvu 2026. godine opasno približava vrhuncu, oči sportske javnosti u Americi uperene su u predstojeći megdan između domaće selekcije SAD-a i reprezentacije Bosne i Hercegovine. U najnovijoj epizodi popularne emisije "Coaches' Corner", tri bivša američka selektora, ljudi koji su decenijama krojili fudbalsku sudbinu preko Atlantika, ponudili su vrhunsku stručnu analizu koja će sigurno odjeknuti u našoj domovini.

Amerikanci jesu favoriti na papiru, ali...

Amerika trenutno ima širinu i individualni kvalitet koji im daje ulogu favorita. Međutim, sama analiza pokazuje koliko bivši stratezi SAD-a zapravo cijene, pa čak i strahuju od onoga što donosi naš državni tim.

- Kada igrate protiv Bosne i Hercegovine, statistika i papir padaju u vodu. To je ekipa koja posjeduje nevjerovatnu mentalnu snagu – zajednički je zaključak američkih stručnjaka.

BiH igra srcem i spremna je da pati!

Poseban akcenat u emisiji stavljen je na nevjerovatan karakter izabranika Sergeja Barbareza. Legendarni treneri su biranim riječima pohvalili borbenost Zmajeva, ističući da se malo koja ekipa na ovom Mundijalu može mjeriti sa našim momcima kada je u pitanju fanatična požrtvovanost.

Amerika se divi strasti s kojom naši fudbaleri nose dres sa državnim grbom.

Bob Bredli je posebno podvukao da je Bosna i Hercegovina taktički i psihološki "spremna da pati na terenu". Igrači se dobro poznaju i fanatično se brane, u stanju su izdržati žestoke pritiske rivala, a onda kazniti svaku grešku.

Najveća opasnost prijeti preko naših krila

Kada su prešli na čistu taktiku i seciranje igre BiH, bivši selektori Amerike su upalili crveni alarm za odbranu Maurisija Poketina (Mauricio Pochettino). Svi su se složili u jednoj ocjeni – krilne pozicije Bosne i Hercegovine su najopasnije oružje prema naprijed.

Svojim brzim tranzicijama, probojnošću i nepredvidivošću, naša krila su označena kao najveća prijetnja koja bi mogla raspršiti američki san o tituli. Greg Berhalter je istakao da, ukoliko bekovi SAD-a ostanu izolovani u situacijama "jedan na jedan" sa našim krilnim napadačima, Amerika će biti u ogromnom problemu.

Među stručnjacima u SAD-a vlada respekt kakav naša selekcija dugo nije doživjela sa te strane okeana. Svjetsko prvenstvo piše istoriju, a Zmajevi imaju i srce i oružje da bace na koljena domaćina. 

Pred nama je spektakl u kojem će, nadamo se, presuditi upravo to bosansko inat-srce o kojem Amerikanci sa toliko poštovanja govore.

# REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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