Saigrači jednog od heroja Maroka dočekali ovacijama

Maroko je izbacivanjem Nizozemske potvrdio da spada u vrh svjetskog fudbala, a među najvećim junacima plasmana u osminu finala našao se stoper Issa Diop.

Kada se činilo da će Nizozemska minimalnom pobjedom osigurati prolaz dalje, Diop je u prvoj minuti sudijske nadoknade iskoristio gužvu u šesnaestercu i pogodio za 1:1, donijevši svojoj selekciji produžetke i novu nadu.

U dodatnih 30 minuta mreže su mirovale, a Marokanci su potom bili uspješniji u izvođenju penala i izborili duel s Kanadom u osmini finala.