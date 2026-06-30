Saigrači jednog od heroja Maroka dočekali ovacijama

Maroko je izbacivanjem Nizozemske potvrdio da spada u vrh svjetskog fudbala, a među najvećim junacima plasmana u osminu finala našao se stoper Issa Diop.
Kada se činilo da će Nizozemska minimalnom pobjedom osigurati prolaz dalje, Diop je u prvoj minuti sudijske nadoknade iskoristio gužvu u šesnaestercu i pogodio za 1:1, donijevši svojoj selekciji produžetke i novu nadu.
U dodatnih 30 minuta mreže su mirovale, a Marokanci su potom bili uspješniji u izvođenju penala i izborili duel s Kanadom u osmini finala.
Nakon velikog slavlja na terenu uslijedila je prava euforija i u svlačionici. Upravo je Diop bio u centru pažnje saigrača koji su ga dočekali uz gromoglasan aplauz, pjesmu i zagrljaje, svjesni da bez njegovog pogotka u 91. minuti ne bi ni dobili priliku da kroz produžetke i penale izbore prolaz.
Defanzivac Maroka nije krio emocije, a slavlje u svlačionici pokazalo je koliko njegov doprinos cijeni cijela reprezentacija. Njegov pogodak mogao bi ostati jedan od najupečatljivijih trenutaka marokanskog nastupa na ovom prvenstvu.
Maroko će u osmini finala odmjeriti snage s Kanadom, a nakon ovakvog raspleta jasno je da u taboru afričke selekcije vlada ogromno samopouzdanje pred nastavak takmičenja.