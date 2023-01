Edhem Šljivo za "Avaz": Pele je bio broj jedan, takav igrač se više ne rađa

Fotografija iz Kolumbije

Jedan od onih koji je imao priliku lično upoznati Pelea bio je legendarni fudbaler Sarajeva Edhem Šljivo (72).

- Baš sam sad stavio fotografiju kad sam se slikao s njim 1971. godine u Kolumbiji Tada sam bio sa Sarajevom na turneji. Oni su bili u istom hotelu kao i mi. Pele je u to vrijeme igrao za Santos. To je bio veliki igrač, to se više ne rađa. Veliki je čovjek bio, ljudina. Svakome je izlazio u susret, slikao se sa svakim – rekao je Šljivo za portal "Avaza".