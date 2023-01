Nakon Mudrika, Čelzi sprema ponudu za dvojac iz Brajtona

Jučer je kao novi igrač Čelzija prestavljen mladi Mihajlo Mudrik (Mykhailo Mudryk) koji je plaćen čak 100 miliona eura, ali vlasnici ovog kluba ne misle stati sa dovođenjem novih igrača.

Uspjeli su da ukradu glavnu metu svog ljutitog rivala, Arsenala, ali tu ne misle stati, već su krenuli da pregovaraju sa novim igračima.

Poter je nova pojačanja pronašao u svom bivšem klubu, Brajtonu, a radi se o dvojici veoma dobrih igrača, Moisesu Kaisedu (Caicedu), te Leonardu Trosaru (Trossard).

Engleski mediji prenelji su informaciju da će upravo ova dva fudbalera biti posljednja pojačanja za Čelzi u januarskom prijelaznom roku.

Trosar više nije dio Brajtona, a razlog je poznat od prije nekoliko dana, a to je svađa koju je imao sa trenerom. On je odlučio da mu Trosar više ne treba, te da će on sigurno u januaru napustiti Brajton, a nova destinacija trebao bi biti London.

Osim njega, Poter želi još jednog bivšeg igrača, a to je Kaisedo koji se još povezuje i sa prelaskom u Liverpul. Ova dva fudbalera Čelzi bi koštala oko 70 miliona eura, što nije puno s obzirom da su samo Mudrika platili 100 miliona.