Bivši predsjednik Barcelone progovorio o traumatičnom iskustvu iz zatvora

- Prijetili su mi dosta puta, ali su me cimeri iz ćelije spašavali i branili. Htjeli su me nekoliko puta i pretući. Prvi put u Madridu jer je jednom zatvoreniku smetalo što sam Katalonac, a drugi put jer sam bio predsjednik Barcelone, pa dodao.

Sve je rezultiralo zatvorskom kaznom prije šest godina, a španjskim medijima Rosel je otkrio kako je to biti u zatvoru.

- Jedan mi je prijetio da mu moram plaćati sve živo ili će me ubiti, ali tada su me prijatelji obranili. U Barceloni sam u zatvoru postao prijatelj s ‘kraljem Cigana‘. Jedan od njegovih mi je jednom prijetio, a on mu je samo rekao nekoliko riječi i sve je završilo – kazao je Roseli.

Rekao je da je često plakao u zatvoru, a otkrio je da su mu dali četiri kondoma i četiri vrećice s vazelinom na ulasku u zatvor.

Niko to ne traži, nego ti oni sami daju na ulazu. Nije mi bilo jasno zašto, ali ubrzo sam sve shvatio. U zatvorima ima dosta homoseksualnih radnji, čak i od ljudi koji nisu homoseksualci – rekao je bivši predsjednik Barcelone.