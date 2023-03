Bajern prošao u četvrtfinale Lige prvaka: PSG pao bez ispaljenog metka

U uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka na Allianz Areni susreli su se Bajern Minhen i PSG, a slavio je rezultatom 2:0. Konačni rezultat dvomeča je glasio 3:0.

Prvo poluvrijeme nije obilovalo šansama, ali bi se mogla istaći ona Vitinje (Vitinha) poslije greške golmana Bajerna Jana Zomera (Yann Sommer). Švicarski golman se poigravao s loptom, koja je došla do Portugalca, ali on nije uspio postići gol zbog odlične reakcije Matijasa De Ligta (Mathiijs).

U drugom poluvremenu je Bajern ubacio u brzinu više. Prvo je poništen pogodak Erika Maksima Čupo-Motinga (Eric Maxim Chupo-Moting), pošto je Tomas Miler (Thomas Muller) bio u ofsajdu dok je ometao golmana.

Sve je to naplatio Kamerunac u 61. minuti. Tada je Tomas Miler ukrao neporeznim igračima PSG-a loptu i dodao je do Gorecke (Goretzka), a on je uposlio Čupo-Motinga koji nije imao težak posao da pogodi prazan gol.