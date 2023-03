Pogledajte novu majstoriju Hviče Kvarackelije

Napoli je napravio novi korak ka osiguranju naslova prvaka Italije, nakon što je u 26. kolu Serije A na svom stadionu svladao Atalantu sa 2:0 (0-0).

Izvrsni Gruzijac Hviča Kvarackelija se u 60. minuti poigrao s kompletnom obranom gostiju i zatim zatresao mrežu za 1:0, da bi pobjedu potvrdio stoper Amir Rrahmani u 77. minuti.

Ovom pobjedom Napoli je stigao do 68 bodova, 18 više od drugog Intera, a do kraja prvenstva je ostalo još 12 kola. Više nije pitanje hoće li Napoli osvojiti svoj treći Skudetto već je pitanje kada će se to dogoditi.