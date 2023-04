Nove povrede nesretnih zvijezda: Čelzi u ogromnom problemu

Privremeni trener Čelzija Frenk Lampard je izjavio kako će engleski reprezentativci Ris Džejms (Reece James) i Mejson Maunt (Mason Mount) propustiti ostatak sezone zbog povreda.

Ne igraju do kraja sezone

Džejms, koji je s 13 miliona eura po sezoni jedan od najplaćenijih igrača kluba, muči povreda butnog mišića.

On je u prvom dijelu sezone doživio tešku povredu koljena zbog koje je propustio nastup sa reprezentacijom Engleske na Svjetskom prvenstvu u Kataru. On se vratio poslije povrede i igrao sve do sad, ali njegova sezona je, sudeći prema izjavama Lamparda, gotova.

Njegov 24-godišnji saigrač Maunt, o čijem se transferu piše posljednjih mjeseci i kojeg povezuju s Liverpulom, ima problema sa trbušnim zidom.

Ugovor mu vrijedi do ljeta 2024. godine, a vrijednost mu se procjenjuje na 65 miliona eura. Postoji šansa da, ako ne zaigra do kraja sezone u Čelziju, će napustiti klub bez prvaog oproštaja od ekipe za koju je nastupao od dječačkih dana.

Neuspješna sezona

Ova sezona je potpuni neuspjeh za klub sa Stamford Bridža. Trenutno zauzimaju 11. mjesto s 39 bodova, čak deset manje od sedmoplasiranog Liverpula, koji drži posljednju poziciju koja vodi u evropska takmičenja naredne sezone, a do kraja prvenstva ima još samo sedam utakmica.

Čelzi je ispao u četvrtfinalu Lige prvaka, dok je u oba domaća kupa rano završio svoju epizodu.

Ekipu je na početku sezone vodio Tomas Tuhel (Thomas Tuchel), kojeg je u septembru zamijenio Grejam Poter (Graham Potter), a umjesto njega je prošli mjesec na klupu stigao Lampard.

Uprkos ogromnim investicijama u nova pojačanja, Čelzi bi mogao ostvariti najslabiji plasman u prvenstvu u posljednjih 30 godina.