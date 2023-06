Dedić uzbuđen pred Portugal: Imamo samopouzdanje, možemo mnogo

- Zadovoljan sam, naravno, što sam izabran u tim sezone. To je nešto lijepo za mene. Ali, imamo još ove dvije utakmice, to mi je sada najbitnije da odradimo na najbolji način.

- Do sada sve ide kako treba. Igrači koji su falili su došli, Edin, Amir, Šeha. Ekipa je sada kompletna i treniramo maksimalno dobro i jedva čekamo utakmice, rekao je Dedić za stranicu Saveza, a onda se dotakao i tog priznanja:

Dedić poštuje Portugalce, ali i vjeruje u sebe i saigrače.

- To je jedna od najjačih reprezentacija na svijetu. Respekt je tu, naravno, ali kako je i Tahirović rekao, ne bojimo se. U Ligi prvaka sam imao u Čelziju i Milanu protivnike na tom nivou i to je dobro za razvoj igrača. To su top utakmice, mjeriš se protiv najboljih igrača. Jedva čekam – rekao je Dedić o Portugalu.

Desni bek naše reprezentacije vjeruje da ova reprezentacija može mnogo.

- Možemo mnogo. Imamo samopouzdanje, vjerujemo u nas da možemo napraviti nešto. Osjeti se to i na treningu. Energija je tu. Dat ćemo svoj maksimum, to je jedna od najboljih reprezentacija svijeta, kako sam i rekao, ali dat ćemo sve od sebe i vidjećemo šta će se desiti – kazao je Dedić.