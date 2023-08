Zeljković: Uradili smo najbolju moguću stvar za fudbal u BiH

- Jako važan dan za fudbal u BiH. Kao što znamo, naša selekcija je ostala bez selektora. Mi smo imali zadatak da što prije djelujemo i riješimo to pitanje. Iskoristili smo period da radimo u tom polju. Glavni za to je bio Misimović, koji je obavljao razgovore - započeo je Zeljković.

Zeljković je najavio da je plasman na Evropsko prvenstvo kroz grupu i dalje glavni cilj.

- Želim iskoristiti priliku da mu čestitam na imenovanju na mjesto selektora i da izrazim zadovoljstvo što su uspjeli postići dogovor i da zajedno nastavimo kvalifikacije.

Ono što trebam danas kazati je da mi nismo odustali od našeg cilja, a to je plasman na Evropsko prvenstvo. Naravno, sam start kvalifikacije nije bio po planu, ali kao i u svakom poslu, tako i u fudbalu, stvari nekad nisu po planu.

Početak kvalifikacija nije bio prema željenim rezultatima i ostvarenim bodovima, kao što je po planu bila Liga nacija. Mi smo došli u tu situaciju da to nije uredu. Ne želim ovim putem smanjiti ničiju odgovornost. Mi kao Savez i ja kao predsjednik stojim iza odluka – svega što je bilo dobro i što nije.

Svjesni smo toga. Pokušavamo svaki put izvući pouke i da ne ponavljamo stvari koje ne izađu dobro. Svaka odluka koja se donosi, u datom trenutku se misli da je ona najbolja - dodao je Zeljković o reprezentaciji.

Također, Zeljković je naglasio da je ovo najbolja moguća stvar za fudbal u BiH.

- Mi mislimo da smo uradili najbolju moguću stvar fudbal u BiH i da je gospodin Kodro taj koji ima kapacitet i znanje da našu reprezentaciju odvede prvi put na Evropsko prvenstvo.



Dakle, naš je dogovor da Kodro do kraja kvalifikacija vodi našu reprezentaciju. Koliko će to trajati, vidjet ćemo. Znamo da ima i taj baraž, ali o tome ne želimo pričati. Želimo kroz grupu se plasirati na Evropsko prvenstvo. Svi zajedno vjerujemo da je to moguće i sama kalkulacija to govori - kazao je Zeljković na konferenciji za medije.