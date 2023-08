Skandal zbog poljupca ne prestaje: Pojavio se novi snimak, da li ovo pokazuje da je Rubijales nedužan?

Otkako se završilo Svjetsko prvenstvo u fudbalu za žene, dosta velik broj ljudi je zaboravio i samo takmičenje, dok je čitav fokus otišao na skandal koji se dogodio na samom kraju turnira, kada je predsjednik Fudbalskog saveza Španije, Luis Rubijales, poljubio Dženi Ermoso.

Ovaj poljubac je naišao na poprilično negativan stav javnosti, traži se ostavka Rubijalesa, a on opet i ne želi da da otkaz. On se branio rekavši da je fudbalerka bila ta koja je pristala na poljubac, te da će on krenuti u svoju "borbu".

Suspendovan je iz fudbala, dok se sada na Twitteru pojavio i novi klip, koji pokazuje da ni samim fudbalerkama nije smetalo.