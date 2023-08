Ustrajnost donosi rezultate: Farski Otoci će imati predstavnika u grupama u Evropi

Najveće iznenađenje ovogodišnjih evropskih kvalifikacija potpisao je aktuelni prvak Fraskih Ostrva, Klaksvik. Oni su u drugom pretkolu Lige prvaka eliminisali švedski Haken poslije dramatičnog revanša koji je otišao sve do penala.

Prva utakmica, odigrana na Farskim Ostrvima, završila je rezultatom 0:0, da bi večeras sve bilo suprotno.

Klaksvik je vrlo rano poveo već u 17. minuti, ali Haken brzo dolazi do izjednačenja. Početkom drugog poluvremena Šveđani dolaze do preokreta i taj rezultat je stajao na semaforu sve do pet minuta pred kraj regularnog dijela kada uspijevaju poravnati i poslati utakmicu u produžetak.