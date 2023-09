Zrinjski je napravio čudo, ali Rendulić je vjerovao: Ovo je rekao za "Dnevni avaz" uoči utakmice

Vratilo nam se sve nakon LASK-a kada su nas milimetri dijelili od prolaza dalje. Jasno i glasno treba reći da su igrači zaslužili ne jednu, nego torsturuku premiju za ovo večeras!

Uprava kluba je na potezu i očekujem da će zavući ruku u džep. Ovi momci su to zaslužili - rekao je Rendulić.

No, ako je iko vjerovao u uspjeh svoje ekipe, to je bio upravo Rendulić. A to je potvrdio izjavom za "Dnevni avaz" uoči utakmice.