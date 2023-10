Legendarni Zlatan Ibrahimović slavi rođendan: Ovo su njegove kultne izjave

Za Zlatanovu karijeru se veže mnogo golova, trofeja, pregršt spektakularnih poteza, ali i zanimljivih anegdota i izjava.



Kultne izjave

Ovo su neke od najzanimljivijih izjava:

- Nisam te namjerno povrijedio i ti to znaš. Optuži me još jednom za to i slomit ću ti obje noge. Tad će biti namjerno - rekao je Rafaelu van der Vartu (Vaart) koji ga je optužio da ga je namjerno povrijedio.

- Ono što Džon Kerju radi s loptom, ja mogu s narančom - odgovorio je na komentar Kerjua koji je rekao da su Zlatanovi trikovi bezveze.

- Nikad je nisam upoznao. Ali kad se upoznamo, izlazit ću s njom - odgovorio je na pitanje koja mu je najljepša žena na svijetu.

Kada je došao u Mančester junajted rekao je: "Neću biti kralj Mančestera, nego bog".

- Ne kupujem ženi poklone. Već ima Zlatana - odgovorio je na pitanje novinara o poklonu za svoju suprugu Helenu.

- Kad kupite mene, kupili ste Ferrari. Ako imate Ferrari, utočite premium gorivo, odete na autoput i stisnete gas. Pep Gvardiola me natočio dizelom i vodio u vožnju po seoskoj cesti. Trebao je za to kupiti Fiat - rekao je o odnosu s Gvardiolom.



- Došao sam, vidio i osvojio. Hvala navijačima LA Galaksija koji su učinili da se opet osjećam živo. Htjeli ste Zlatana i dobili ste ga. Nema na čemu. Sad se vratite gledanju bejzbola - oprostio se ovako Zlatan od Los Anđelesa i Sjedinjenih Američkih Država.



Inače, kako je postalo uobičajeno. Zlatan se za svoj rođendan počastio skupocjenim automobilom.

Objavio je fotografiju interijera najnovijeg limenog ljubimca uz poruku: "Sretan rođendan Zlatanu".