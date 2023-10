Boka Juniors osigurala mjesto u Finalu Kopa Libertadores

Fudbaleri argentinskog giganta Boka Juniorsa ostvarili su epsku pobjedu nad brazilskim Palmeirasom, savladavši ih rezultatom 5:3 u izvođenju penala, osiguravši svoje mjesto u finalu prestižnog Kopa Libertadores.

Nakon prvog meča u Buenos Ajresu bez golova, drugi susret je bio prepun uzbuđenja i napetosti. Veteran Boka Juniorsa, Edison Kavani, postigao je ključni gol za svoju ekipu u 23. minutu, čime je stvorio veliku prednost za domaćine.

Međutim, situacija se zakomplikovala za argentinski tim kada je Markus Roho dobio crveni karton u 66. minutu. Palmeiras je iskoristio brojčanu prednost i izjednačio sedam minuta kasnije preko Hoakina Pikereza, stvarajući potpunu neizvjesnost u večerašnjem susretu.

Ipak, Boka Juniors je izdržala pod pritiskom do kraja regularnog vremena i produžetaka, što je dovelo do odlučujuće penal-serije. U tom ključnom trenutku, golman Boca Juniorsa, Sergio Romero, stao je kao junak iz sijenke, braneći dvije ključne odbrane i osiguravši put svog tima do finala Kopa Libertadores.

Finalni okršaj Kopa Libertadores zakazan je za 4. novembar i odigraće se na čuvenom stadionu "Marakana" u Rio de Žaneiru. Protivnik Boki u finalu biće Fluminense, jedan od najpopularnijih klubova u samom Riju, obećavajući nezaboravnu fudbalsku bitku za ovu prestižnu južnoameričku titulu.