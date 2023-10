Milošević: Imat ćemo šansi protiv Portugala

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je gostujuću pobjedu protiv Lihtenštajna rezultatom 2:0 u meču 7. kola kvalifikacija za Euro 2024. godine.

Svoj komentar poslije susreta dao je selektor Savo Milošević, kojem je ovo bio debi na klupi BiH.

- Čestitke momcima, prije svega. Prezadovoljan sam prvim poluvremenom. Bilo je u nastavku prekida. Mislim da moramo biti zadovoljni. Mogu i navijači biti zadovoljni odnosom i ozbiljnošću. Jedina stvar koja nije bila na nivou je realizacija.



Nadam se da ćemo to u ponedjeljak nadoknaditi. Rekao sam i njima u svlačionici, ovo je početak nečega što treba da odradimo do marta. Odradili su i prihvatili to - rekao je Milošević za BHRT.