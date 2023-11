Kodro španskim medijima objašnjavao otkaz na klupi BiH: To je političko pitanje, malo je sumnjivo

- To je političko pitanje, malo je sumnjivo, ali dobro sam. Proveo sam nekoliko dana u Španiji, sigurno je da me to dirnulo poslije svega što se desilo, ali iskustvo vam daje mogućnost da ovakve stvari ne primate previše k srcu. To je što je - rekao je Kodro.



On je dodao kako "živimo u svijetu koji je takav kakav je i moramo ga znati procijeniti i nastaviti dalje.

- Doživio sam sve u svijetu nogometa, a stvari koje su se desile vas tjeraju da proživite nešto drugačije. Nije da sam se navikao na to, ali možete odlučiti vidjeti stvari sa određene distance i ne vezivati se za ono što se dešava u tom trenutku - poručio je Kodro za "Relevo".

Podsjetimo, Kodrin drugi mandat na klupi Bosne i Hercegovine počeo je 3. avgusta, a završio je nakon nešto više od mjesec dana kasnije, 21. septembra.

Vodio je "Zmajeve" na dvije utakmice, u pobjedi protiv Lihtenštajna (2:1) i porazu protiv Islanda (1:0).