Proveo je 11 godina u Čelziju, a kada su mu oteli oca javio se Abramovič: "Hoćeš da pošaljem svoje ljude"

- On je kidnapovan prvi put i razgovarao sam sa kidnaperima i oni su od mene tražili mnogo novca, koji sam na kraju platio prije nego što je pušten. Ali drugi put se desilo dok sam igrao za svoju državu i dobio sam telefonski poziv od brata da je kidnapovan po drugi put - prisjetio se Obi Mikel.

Mikel je ispričao kako mu je otac bio kidnapovan 2018. godine, dok je on bio na Svjetskom prvenstvu sa Nigerijom. Vijest o ocu dobio je pred utakmicu sa Argentinom.

Tadašnji vlasnik Čelzija Roman Abramovič ga je pitao treba li mu pomoći.

- Da li želiš da pošaljem ljude tamo? Ako ih pošaljem, vratit ću ti oca - rekao je Abramovič Mikelu tada.

Mikel je priznao da nije razumio šta mu je Abramovič rekao i da nije vjerovao u njegovu moć.

- Ne brini ništa, samo mi reci ako se odlučiš za tu opciju - dodao je Abramovič.

Mikel je ispričao da mu je otac za četiri dana od tog razgovora sa Abramovičem bio oslobođen.

Podsjetimo, Džon Obi Mikel je bio član Čelzija od 2006. do 2017. godine, a za to vrijeme je odigrao 249 utakmica za "Plavce". Abramovič je bio gazda Čelzija do 2022. godine.