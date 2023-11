Vahid Halilhodžić za "Avaz": Treba sve dati da se iskoristi historijska šansa, vjerujem u BiH

Fudbalska repreznetacija Bosna i Hercegovine je saznala svog protivnika u baražu za Evropsko prvenstvo.

Naša selekcija će 21. marta sljedeće godine u polufinalu igrati protiv selekcije Ukrajine, koja, barem trenutno, izgleda kao favorit za prolazak. Međutim, našim reprezentativcima je potrebno da shvate kakvu priliku imaju i da je dobro iskoriste.

Vahid Halilhodžić, proslavljeni bh. stručnjak, u razgovoru za portal "Avaza" govorio je o historijskoj šansi "Zmajeva" u susretu s Ukrajinom, kao i cijelom baražu.

- Mislim da je velika šansa kada imaš mogućnost da se popraviš. Ovo je izvanredna šansa, nema veze što je protivnik jači ili bolji. Jedinstveno je kada imaš priliku da, pored slabih rezultata, ideš na Evropsko prvenstvo. Zbog toga treba sve učiniti da se pobijedi ta Ukrajina. Vidim da su protiv Italijana dobro odigrali, da je to izvanredna ekipa. Ovo je dobra prilika da vratiš samopouzdanje - započeo je Vahid Halilhodžić za portal "Avaza".

"Prednost domaćeg terena"

Halilhodžić je govorio i o prednosti domaćeg terena koju će BiH imati u polufinalnom meču, ali i u slučaju prolaska u finale.

- To je svugdje prednost, izgleda, osim za našu reprezentaciju - kazao je legendarni Vaha kroz smijeh, pa nastavio:

- Kada ti izgubiš neke utakmice kući, čak se to i zaredalo, pa i protiv jednog Luksemburga. Treba organizovati te utakmice. To je priprema posebna i s navijačima, da dođu, da bodre 90 minuta te ekipe, da na kraju i odemo na Euro. Treba se napraviti sinteza van terena i na terenu, da se kvalifikujemo.

Potreban razvoj

Proslavljenog stručnjaka smo upitali i o tome koja nam je psihološka promjena potrebna pred susret baraža koji nas očekuje u martu.

- To je jedna jedinstvena šansa. Trebaju to shvatiti stručni štab, igrači i svi ostali uz reprezentaciju. Pored loših rezultata, i dalje imaš priliku otići na jedno takvo takmičenje. Pa to je san svih igrača, svake ekipe da idu na skup najboljih evropskih selekcija. Treba sve dati - individualno i kolektivno. Treba se steći samopouzdanje, čvrstina, rutina, ambicija. Ne trebaš imati strah. Voljni momenat je potreban kako bi se prevazišla jedna takva prepreka, koja nije nimalo lagana. Smatram da, kad igraš kući, šanse automatski rastu i to treba iskoristiti - rekao je Halilhodžić.

Za kraj je kazao da, uprkos svemu, i dalje vjeruje u naše reprezentativce i da oni mogu napraviti ono što svi priželjkujemo.

- Ja vjerujem da oni mogu nešto napraviti. Ja znam da tu ima kvaliteta, volje. Treba napraviti sintezu toga i puno na tome raditi, nadam se da će svi, od uprave, stručnog štaba i igrača, vidjeti kakvu historijsku šansu imamo da odemo na prvo Evropsko prvenstvo - zaključio je Halilhodžić razgovor za portal "Avaza".