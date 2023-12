Nekada je bio veliki talenat: Druži se s mafijašima, bio je zatvoren u februaru, a sad ima novi klub

Mohamed Ihataren (Ihattaren), 21-godišnji nizozemski veznjak, novi je igrač praške Slavije.

Ihataren je potpisao ugovor do kraja sezone, a s češkim klubom će imati opciju da produži do 2027. godine. On je bio bez kluba od jula, kada mu je Juventus raskinuo ugovor.

Ihataren je u prošlosti slovio za jednog od najtalentiranijih fudbalera. U prvi tim PSV-a probio se sa samo 17 godine, ali je zbog nediscipline često ulazio u sukobe.

Nizozemci su ga prodali Juventusu, ali takom se nikad nije nametnuo, pa je vrijeme provodio na posudbama u Sampdoriji i Ajaksu, iako je i tamo malo igrao.