Faruk Hadžibegić za "Avaz": BiH se desilo nešto što nije smjelo

- Iz godine u godinu vidim da Liga prvaka napreduje. Ne zna se ko je favorit i mislim da je to dobro za fudbal. Žao bi mi bilo ako bi promijenili ovu formulu, koja svima daje šansu da sanjaju o osvajanju Lige prvaka.

Nažalost, BiH neće imati nijednog igrača u nokaut-fazi elitnog takmičenja, a Hadžibegić je objasnio i zašto je to tako.

- Nama se desilo u posljednje dvije-tri decenije nešto što se nije smjelo. Moramo ojačati domaći fudbal i domaću ligu da bi mogli sanjati da ima naših igrača u Ligi prvaka. Prošle godine smo u polufinalu imali Džeku i Krunića, a ove nemamo tu sreću – kazao nam je bh. stručnjak.

Imamo talente

Sve veći broj bh. fudbalera svoju karijeru nastavlja u turskim klubovima, koji nemaju prevelike šanse u najelitnijem takmičenju.

- Naši igrači su u velikim klubovima. Turski klubovi su, ako govorimo o Fenerbahčeu i Galatasaraju, veliki. Međutim, u Evropi nemamo slučajno "Lige petice“. Turska i mnoge druge lige moraju još puno raditi – kazao je on.

Iako nećemo imati igrače, sudijski trio Irfan Peljto, Senad Ibrišimbegović i Damir Beljo će predstavljati BiH.

- Čestitam Irfanu na odlasku u vrh evropskog, pa i svjetskog suđenja. Zaslužio je to. On je dobio priliku suditi na jednoj važnoj utakmici poput one između Lajpciga i Real Madrida. Peljtin slučaj je dokaz da imamo talenata u svim sferama, ali nam treba dati priliku.

Radujem se njegovom uspjehu kao da je moj – zaključio je Faruk Hadžibegić razgovor za "Dnevni avaz“.

O novom angažmanu

- Smjena selektora je sastavni dio našeg posla. To se dešava svima. Otišao sam s klupe, barem ja mislim, gospodski. Nikog nisam dirao.

Možda sam i mogao, ali to nije moj stil. Bez obzira na sve, želim sve najbolje našoj reprezentaciji. Motivisan sam i osjećam se fizički svježim za novi klub. Jedva čekam, a to će biti vrlo brzo – kazao nam je iskusni stručnjak.