Dani Alves izgubio status legende Barcelone

Bivši reprezentativac Brazila Dani Alves, nije više legenda Barcelone. Katalonski klub je na ovaj način reagovao, pošto je Brazilac osuđen na četiri i po godine zatvora zbog silovanja.

Nekadašnji desni bek kluba iz Katalonije je sa 43 titule najtrofejniji igrač u historiji fudbala.

Dres Barce je nosio u dva navrata i to od 2008. do 2016. i od 2021. do 2022. godine. Upisao je 431 utakmicu, postigao 15 golova i osvojio sve što se osvojiti može.

Alves je bio na listi 102 igrača, koji su u 125 godina dugoj istoriji stekli status legende Barcelone. Međutim, njegovo ime je sada izbrisano sa te liste.