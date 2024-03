Džekin Fenerbahče slavio nakon preokreta i zadržao korak za Galatasarajom

O muci Fenera najviše govori i činjenica da je do 87. minute rezultat na semaforu pokazivao 1:1.

Fenerbahčea za koji nastupa i Edin Džeko slavio je teškom mukom, iako to konačni rezultat ne prikazuje, u 29. kolu turske Superlige protiv Pendikspora rezultatom 4:1.

Proces preokreta je započeo u 59. minuti kada je Mert Hakan Jandaš (Yandas) postigao fenomenalan pogodak sa ivice šesnaesterca.

U 71. minuti dodatno je olakšan posao za "žuto-plave", nakno što je Velinton (Welinton) dobio drugi žuti, odnosno crveni karton.

Do sljedećeg gola čekali su do 87. minute. Nakon jednog vrlo neopreznog poteza defanzivaca Pendikspora, dosuđen je jedanaesterac za Fener, a to je u gol pretvorio belgijski napadač Miči Batšuaji (Michy Batshuayi).

Nedugo nakon toga igrač Pendika, Lusamba, također je dobio crveni karton.

"Žuto-plavi" su iskoristili prednost od dva igrača više, pa su preko Kadiolua (Kadioglu) i Kahvečija (Kahveci) postavili konačan rezultat.

Edin Džeko je bio na terenu sve do druge minute sudijske nadoknade drugog dijela, a ovaj susret neće pamtiti po najboljem. Osim što su ga pošteno izudarali protivnici, zbog čega mu je i razbijena arkada, Dijamant se pošteno ispromašivao pred golom protivnika, kojem je u prvom duelu postigao het-trik.

Fenerbahče je zadržao tako korak sa Galatasarajom, pošto sada imaju 76 bodova, odnosno dva manje od gradskog rivala.