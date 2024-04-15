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SLAVLJE NA "BAYARENI"

Video / Alonso je mirno uživao u proslavi titule, a onda se ukazao hrvatski defanzivac

Španski stručnjak završio je u centru pažnje kada ga je zalio hrvatski defanzivac Josip Stanišić

Stanišić: Zalio Alnosa. Screenshot

N. H.

15.4.2024

Bajer Leverekuzen je po prvi put u svojoj 120 godina dugoj historiji postao prvak njemačke. Da uspjeh bude još veći, to im je pošlo za rukom pet kola prije kraja prvenstva. 

"Apotekari" su u potpunosti briljirali ove sezone, te nakon 29 odigranih kola nisu upisali nijedan poraz i imaju sada već nedostižnih 16 bodova viša u odnosu na Bajern Minhen, koji je neprekidno to osvajao 11 godina. 

Nakon završenog susreta protiv Verdera (5:0), kojim je matematički osvojena titula, započelo je ogromno slavlje.

Navijači su utrčali na teren i više se nisu vraćali, a proslava je nakon one na travnjaku, nastavljena i u svlačionici. 

U Njemačkoj je pravilo da se zalije trener pivom, a od tradicije nije mogao pobjeći ni Ćabi Alonso (Xabi). 

Tako je španski stručnjak završio u centru pažnje kada ga je zalio hrvatski defanzivac Josip Stanišić.

Nije Špancu to teško palo, pa je samo prošao rukom kroz kosu kako bi je malo osušio i nastavio je da pije svoje pivo. Nema mu se šta prigovoriti, zaslužio je s obzirom na uspjeh s klubom.

# BAYER LEVERKUSEN
# XABI ALONSO
# JOSIP STANIŠIĆ
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