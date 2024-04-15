Video / Alonso je mirno uživao u proslavi titule, a onda se ukazao hrvatski defanzivac

Bajer Leverekuzen je po prvi put u svojoj 120 godina dugoj historiji postao prvak njemačke. Da uspjeh bude još veći, to im je pošlo za rukom pet kola prije kraja prvenstva.

"Apotekari" su u potpunosti briljirali ove sezone, te nakon 29 odigranih kola nisu upisali nijedan poraz i imaju sada već nedostižnih 16 bodova viša u odnosu na Bajern Minhen, koji je neprekidno to osvajao 11 godina.

Nakon završenog susreta protiv Verdera (5:0), kojim je matematički osvojena titula, započelo je ogromno slavlje.

Navijači su utrčali na teren i više se nisu vraćali, a proslava je nakon one na travnjaku, nastavljena i u svlačionici.

U Njemačkoj je pravilo da se zalije trener pivom, a od tradicije nije mogao pobjeći ni Ćabi Alonso (Xabi).

Tako je španski stručnjak završio u centru pažnje kada ga je zalio hrvatski defanzivac Josip Stanišić.