Dok traje istraga za vandalski čin, „Rođeni“ se pripremaju za „Crvenu noć“

Nakon vandalskog čina u kojem je uz pomoć drona nepoznatom tekućinom oštećen travnjak stadiona FK Velež, u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona, kako nam je kratko rečeno, provode sve neophodne istražne radnje s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti ovog događaja. O kojoj se vrsti tekućine radi bit će poznato tek nakon vještačenja, a konkretnijih, novih, informacija nemaju ni u Upravi Veleža

- Sve što znamo jeste da je istraga u toku. Nažalost, ta istraga traje još od prije mjesec kada smo prvi put prijavili da dronovi neprestano kruže nad stadionom. Nikad nismo dobili ništa više od toga osim da je slučaj evidentiran i da je istraga u toku - rekao nam je predsjednik FK Velež, Senad Kevelj na press-konferenciji organiziranoj povodom Veležove donatorske manifestacije pod nazivom „Crvena noć“.

Veliki broj ljudi

Ta tradicionalna manifestacija će, kako je to potvrđeno, biti održana 10.maja.

- Kada smo razgovarali i kada su nam predlagali destinaciju i mjesto konferencije za medije, onda je šef tima zadužen za „Crvenu noć“, Adi Đukić, predložio da to bude na ovoj terasi, u neposrednoj blizini Starog mosta. Kada je trener maloprije vidio pogled na most, onda je njegova konstatacija bila da smo na najljepšem mjestu u Bosni i Hercegovini. Sudbina Starog mosta i Veleža su isprepletene kroz historiju ,posebno zadnjih godina u nesretnom ratu. Stari most i Velež doživjeli isu istu sudbinu. Kako se kasnije gradio Stari most, tako se gradio i Velež. Stari most je slika i prilika Mostara, a Velež je na dobrom putu da bude ogledalo razvoja fudbala. Stari most spaja obale i ljude, a isto to decenijama radi i Velež. Ljubavi, prijateljstva, drugarstva rođeni su uz Velež - izjavio je Kevelj.

Samra Eminović, v.d.direktorice je kazala kako iza cijele organizacije „Crvene noći“ stoji veliki broj ljudi.

- Vrijedno smo radili, i na ovaj način hvala svima za sve što su uradili. Očekujemo oko četiri stotine gostiju, kao i legende Envera Marića, Džemala Hadžiabdića, Ivana Ćurkovića, Blaža Sliškovića, kao i druge. Pozivam sve kojima je Velež u srcu pozivam da nam se pridruže i da zajedno pokažemo kakva smo to snaga - navela je Eminović.

Trener FK Velež, Dean Klafurić rekao je da ga „Crvena noć“ asocira na nekadašnju Dinamovu „Plavu noć“, budući da je on Dinamovac.

- Lokalni klub Udarnik iz mjesta u kojem živim imao je „Crvenu noć“. Tu sam okončao igračku i započeo trenersku karijeru. Uvijek su to bile lijepe zabave navijača, ljudi koji vole klub, legendi i aktuelnih uprava i igrača. To očekujem i u petak, a posebno se radujem što ću tu sresti legende Veleža, neke ponovo, a vjerujem i da ću neke upoznati. Oni su za mene bili idoli djetinjstva. Njih više od deset. Velež je bio jedan od rijetkih ili jedini klub sa igračima poniklim u vlastitoj školi, s mahalskog turnira. Igrali su prepoznatljiv nogomet. Veselim se i meni će to biti čast - podvukao je on.

Čestitao kolektivu

Kapiten „Rođenih“, Denis Zvonić, iskoristio je priliku da čestita kolektivu, saigračima, stručnom štabu, Upravi i navijačima za izboren plasman na evropsku scenu.

- Pozivam ovom prilikom navijače, prijatelje da nam se pridruže na „Crvenoj noći“ kako bismo manifestaciju podigli na najveći nivo, jer na kraju „sve nas ista ljubav spaja“ - rekao je Zvonić.