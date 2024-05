Milan pronašao novog trenera: Iskusni Portugalac stiže na San Siro

Portugalski stručnjak Paulo Fonseka (Fonseca), 51-godišnji trener Lila, najnoviji je glavni kandidat za trenera Milana.

Stefano Pioli sigurno napušta "Rosonere" na kraju sezone, a čelnici Milana su već obavili razgovore s nekoliko njegovih zamjena.

Posljednji u nizu je Fonseka, a kada bi se takav transfer realizirao, to bi označilo i njegov povratak u italijanski fudbal, s obzirom da je on vodio Romu od 2019. do 2021. godine.

Nakon Rome, Fonseka je otišao u Lil, koji ima namjeru razgovarati s Portugalcem.

Italijanski izvori navode da Fonseka nema namjeru ostati u Lilu, te da mu je Milan prva želja.

"Rosoneri" su mu spremni ponuditi dvogodišnji ugovor.