Evo gdje se sklonio Jirgen Klop poslije odlaska iz Liverpula

Navijači Liverpula su ostali u čudu kada je Jirgen Klop odlučio da se povuče sa mjesta trenera kluba na kraju sezone. Čovjek koji im je donio toliko čekane pehare, posebno onaj u Premijer ligi je rekao dosta za sada, zasitio se i sada je na zasluženom odmoru.

Kupio vilu

U podkastu "Vilipedija" on je otkrio da su njegova superuga Ula i on kupili vilu na Balearskim ostrvima gde gradi pravi mali ekološki raj. Vila sa bazenom će ubrzo dočekati Klopa, a on će ubrzo i otići u Španiju kako bi proverio kako napreduju radovi.

U razgovoru za pomenuti podkast on je istakao da cijeli život sanja o ovakvoj kući i lijepom okruženju.

- Cijeli život sam sanjao da imam kuću na jugu. Volim vrijeme, klimu, volim ljude. Ovdje ima mnogo stvari koje mi se sviđaju. I takođe ljudi koje već poznajem. Nije da tražim nove prijatelje. Već imam prijatelje za cijeli život, a ako su i neki od njih ovdje, to je super.

Novi dom

Njegov novi dom će imati specijalan sistem koji će redukovati potrošnju električne energije za 75 posto, prema navodima "Daily Mail". Kako on trenutno izgleda videti ovde.

Klop razmišlja i o svojoj starosti.

- Starimo i medicinska nega ovdje je odlična. Ima dosta njemačkih ljekara i volio bih da se u trenutku kada problemi postanu sve veći da se razumije svaka riječ, kako se osjećam i tako dalje.

Na kraju je istakao da će sigurno još negdje raditi, ali...

- Ne dolazi u obzir da više uopšte neću da radim. Ali u ovom trenutku ne vidim sebe da nastavim u istom ritmu kao do sada - rekao je Jirgen Klop.