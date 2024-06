Tok utakmice / Hrvatska - Španija 0-3

FT - Gotovo je. Španija je deklasirala Hrvatsku.

90' - Još pet minuta će se igrati u Berlinu.

85' - Ponovo se smirio tempo nakon poništenog pogotka Hrvatske.

81' - Ipak ništa od gola! VAR je reagirao i sviran je ofsajd.

80' - GOL! Petković je promašio penal, odbranio mu je Unai Simon, ali lopta dolazi do Perišića koji vraća Petkoviću, a napadač zakucava loptu u mrežu.

78' - Kakva glupost defanzivaca Španije. Poigravali su se, izgubili loptu, a onda je Rodri napravio penal nad Petkovićem.

70' - Španci su stali na loptu i ne dozvoljavaju Hrvatima da naprave pravu priliku. S druge strane, "Vatreni" su se u potpunosti ugasili.

67' - Kod Španije izlaze Morata i Vilijams, ulaze Ojarzabal i Merino.

65' - Izlaze Modrić i Kovačić, ušli su Sučić i Mario Pašalić.

60' - Usporio je sada tempo utakmice.

55' - Najbolja šansa za Hrvate na utakmici! Sjajno je šutirao Šutalo, ali izbacuje to Kukurelja s linije, lopta se u zraku odbija do Budimira koji vraća loptu u peterac do Kramarića, ali Simon izbacuje.

54' - Ponovo je Jamal napravio šansu za Špance! Prošao je po lijevoj strani, ubacio loptu u peterac, a Morata je lukavo probao matirati Livakvoića. Međutim, Livaković je uspio ponovo zaustaviti taj udarac, najviše zbog sreće.

52' - Velika šansa za Španiju! Kakva akcija Španaca. Pedri je sjajno prošao dva hrvatska igrača, dodao je do Jamala, ali Livaković paradom zaustavlja mladog Španca.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.