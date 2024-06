Italija nakon preokreta pobijedila Albaniju i krenula u odbranu titule prvaka Evrope

Samo pet minuta kasnije "Azuri" su došli do preokreta. Nikolo Barela (Nicolo Barella) je natrčao na odbitak, te preciznim i snažnim udarcem pogodio s ruba šesnaesterca.

Golu Bajramija je prethodila velika greška Federika Dimarka (Federico Dimarco), koji je loše bacio loptu iz auta. No, nije dugo trebalo Italiji da se vrati u ovaj meč.

Pri rezultatu 2:1 za Italiju se otišlo na odmor. Drugi dio utakmice je protekao u znatno sporijem tempu, a na prvu pravu šansu čekali smo do 60. minute. Federiko Kijeza (Federico Chiesa) je došao do lopte i s nekih 16 metara od gola šutirao lijevom nogom, ali je to prozujalo pored albanskog gola.

Albanci su mogli kazniti promašaje Italijana u 90. minuti kada je rezervista Rej Manaj dobio dubinsku loptu. Savladao je Donarumu, ali lopta je prošla pored gola.