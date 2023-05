Slovenski biciklista Jan Tratnik doživio je nesreću zbog koje će propustiti trku Giro d'Italia.

Slovenca je dan pred početak utrke udario automobil u blizini Peskare i to u trenutku kada je završavao pripreme.

- Završavao je posljednji trening na ravnoj, široko cesti, ali gospođa u kombiju nije vidjela Jana. On je pokušao izbjeći kombi, ali to nije bilo dovoljno i došlo je do sudara. Pao je na haubu i povrijedio koljeno - otkrio je sportski direktor nizozemske ekipe Jumbo-Visma Mark Rif.