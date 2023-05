Preminula poznata svjetska odbojkašica: Prije dva dana objavila dirljivu poruku

Paula Borgo, reprezentativka Brazila u odbojci, izgubila je životnu borbu u 30. godini.

Oproštaj od supruga

Povukla se u penziju septembra prošle godine kada joj je dijagnosticirana teška bolest. Bila je reprezentativka Brazila i s Brazilom stigla do srebra u Ligi nacija i do zlata na prvenstvu Južne Amerike tokom 2019. godine.

Igrala je za pet timova u Brazilu, onda i za Kale iz Turske, da bi 2021. godine zadužila opremu Bergama.

Samo dva dana prije smrti oglasila se na Instagramu emotivnom porukom u kojoj se oprostila od supruga.

- Prošao je i naš peti dan, a ja nisam bila dovoljno dobro da bih uopšte mogla da pričam. Proveli smo peti dan u bolnici, brinuo si se za mene i govorio mi koliko me voliš. Čula sam toliko priča o muževima koji su napustili svoje žene kad su razboljele, Karlos je bio potpuno drugačiji, pokazao mi je koliko me voli, pokazao mi je da je on čovjek kojeg mi je Bog poslao.

Tužna vijest

Ljubavi, mogu toliko dobrih stvari da kažem o tebi, toliko tekstova napisati o tvom karakteru, toliko lijepih fraza reći o biću kakvo jesi, ali neću dužiti. Samo želim da svako ima privilegiju da ima Karlosa u svom životu, sina poput Karlosa, supruga, brata i Karlos bi zasigurno bio sjajan otac - napisala je Borgo u poslednjoj objavi.

Dva dana kasnije stigla je tužna vijest, a od nje se dirljivim rečima oprostila i Svetska odbojkaška federacija.

- Počivaj u miru, Paula Borgo. Saučešće porodici, prijateljima i obožavateljima. Donijela si mnogo sreće ovom svijetu i uvijek ćemo te se sjećati. Tvoje hrabro srce bit će upamćeno - poručili su.