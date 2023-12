Fenomenalna Lana Pudar osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu

Maestralna bh. plivačica Lana Pudar osvojila 3. mjesto u disciplini 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u plivanju u malim bazenima u rumunskom Otopeniju.

Pudar je puhala "za vratom" Kohler sve do 150 metara utrke, ali je Njemica bila fantastična i došla do zlata. Na nekih 150 metara utrke Lanu je malo sustigao i umor, a na kraju je stigla do bronze s vremenom 2:04.55.

Međutim, Lana će pamtiti ovaj nastup jer je s ovim rezultatom postavila evropski juniorski rekord.

Angelina Kohler je utrku završila za 2:03.30, a drugoplasirana je bila Dankinja Helena Rosendal Bah (Bach) s vremenom 2:03.86.



Bivša bh. reprezentativka koja sada brani boju Hrvatske Amina Kajtaz osvojila je 6. mjesto s vremenom 2:08.26.