Karabatić: "Ovo zlato nisam osvojio ni za djecu, ni za porodicu, već za sebe"

Rukometaši Francuske su u rukometnom klasiku nakon produžetaka pobijedili Dansku (33:31).

Nikola Karabatić (40), jedan od najboljih rukometaša u historiji, odigrao je svoj zadnji Euro i to je odradio na spektakularan način, a za Francusku će još nastupiti u Parizu na Olimpijskim igrama.

- Moći ću djeci pričati o tome šta se dogodilo. Cijela porodica je bila na tribinama i moći ćemo proslaviti zajedno. Zaista jako lijep osjećaj - rekao je Nikola Karabatić nakon utakmice za Balkan Handball.

Novak Đoković je više puta rekao da mu je poseban motiv kad igra pred djecom i porodicom.

- Naravno da je poseban motiv kad su tu djeca, daju ti posebnu energiju. Ali, ovaj turnir nisam igrao za djecu, nisam igrao za porodicu, nisam igrao za publiku, igrao sam ga za sebe. Znam da mi je ovo zadnja sezona i to mi je dalo dodatnu energiju. Znao sam da mi je ovo zadnje EP i to mi je dalo dodatnu snagu. Zaista sam sretan što smo uspjeli uzeti to zlato. Pokazali smo i igrački, ali i mentalni kvalitet - kazao je Karabatić.

U karijeri je Karabatić osvojio čak 11 zlatnih medalja na velikim takmičenjima.

- Naravno da nisam ni sanjao da ću toliko osvojiti. No, kad prvu osvojiš jako mlad... U karijeri sam jako puno trenirao, trudio sam se... Ipak, toliki broj zlata, to je zaista nevjerovatno - rekao je.