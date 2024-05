Novi skandal u svijetu atletike: Poznati olimpijac suspendovan na šest godina

Olimpijac iz Kenije Rodžers Kvemoi (Rodgers Kwemoi) suspendovan je na šest godina.



Ovo je još jedan u nizu skandala, koji u posljednje vrijeme tresu svijet atletike.

Kvemoi je suspendovan nakon što su mu utvrđene nepravilnosti u njegovom biološkom pasošu.

27-godišnji Kenijac je u periodu od 18. jula 2016. do 8. avgusta 2023. godine imao velika odstupanja u rezultatima prilikom doping testova i to je dovelo do kazne.

Ovom atletičaru su pored suspenzije koja mu je izrečena, obrisani i svi rezultati koje je napravio u seniorskoj kategoriji.