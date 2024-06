Sve spremno za spektakularni Red Bull Showrun: Svi putevi vode u Sarajevo

Odbrojavanju je napokon došao kraj, jer se danas u Sarajevu održava nestrpljivo očekivani događaj Red Bull Showrun.



Ono o čemu se s uzbuđenjem pričalo u proteklih nekoliko mjeseci, danas će postati stvarnost. Desetine hiljada ljudi se očekuju u Sarajevu, gdje će posmatrati Red Bull Showrun, oktanski spektakl koji imaju priliku ugostiti samo rijetki gradovi svijeta.

Opsežne pripreme su završene, tako da glavni grad BiH spremno dočekuje publiku i veliki show. Staza kojom će juriti bolid Formule 1, ali i druge "mašine" na točkovima, u potpunosti je pripremljena prema svim propisima, a gledatelji iz cijele BiH i regije će moći besplatno posmatrati dešavanja uz samu ogradu, kao i s postavljenih te već rasprodanih tribina. Centar zbivanja je dionica između Marijin Dvora i Tehničke škole, odnosno Zemaljskog muzeja BiH, koja je prikazana na mapi.

Izvođenje stuntova

Njom će šampionski bolid RB7 voziti slavni britanski F1 vozač David Coulthard, koji će osloboditi snagu i zvuk V8 motora prilikom prolazaka pored desetina hiljada gledatelja, a svakako će ih počastiti i neizostavnim "krofnama" uz miris spaljenih guma, što voli svaki ljubitelj oktanskih sportova.

Osim Coultharda, na Red Bull Showrun su stigle i druge velike zvijezde uključujući Arunasa Gibiežu, koji će na svom motociklu izvoditi stuntove iz svog bogatog repertoara. Ljubitelji drifta, sve popularnijeg automobilističkog sporta, također će doći na svoje, jer će moći uživati u nastupu fenomenalnog dvojca Red Bull Driftbrothers u njihovim snažnim drift automobilima. Pored toga, Red Bull se pobrinuo i za sjajan muzički ugođaj te vrhunsku atmosferu. Voditelji programa bit će popularni sarajevski dvojac Helem Nejse, Čika Gagara i Stihomir Klepić, dok će im u stručnom dijelu programa pomagati poznati F1 komentator Srđan Erceg. U Partners Village, svi građani će moći posjetiti promotivne kutke partnera i iskusiti jedinstvene aktivacije.

Kapije se otvaraju u 11:00 sati, dok su ulazi raspoređeni na ukupno 10 lokacija i to iz pravca Pofalića, Skenderije, Vrbanje, Vilsonovog šetališta i ulice Franca Lehara. Početak glavnog programa događaja zakazan je za 14 sati i trajat će do 16 sati. U zonu održavanja događaja nije dozvoljeno unošenje pirotehničkih sredstava, staklenih predmeta, limenki, PET ambalaže i drugih predmeta koji mogu biti opasni po posjetitelje. Također, nije dozvoljeno korištenje dronova koji ne pripadaju organizatoru, a u slučaju da se pojave, bit će oboreni.

Zbog očekivanog velikog broja gledatelja, posjetiteljima se savjetuje upotreba javnog gradskog saobraćaja i alternativnog prijevoza, kao i korištenje parking prostora koji nisu u užoj zoni održavanja Red Bull Showruna. Što se tiče izmjena režima saobraćaja, tramvaji će saobraćati do Čengić Vile, ali će autobuski i trolejbuski saobraćaj biti pojačan. Također, manji broj sarajevskih ulica će biti zatvoren za saobraćaj u periodu od 00:00 do 20:00 sati, tako da će se građani preusmjeravati na alternativne pravce. Saobraćaj će biti obustavljen u dijelu ulice Maršala Tita, od raskrsnice Hiseta i Alipašina do raskrsnice ulica Maršala Tita i Vrbanja, kao i u dijelu ulice Zmaja od Bosne uključujući bočne ulice u užoj zoni održavanja događaja.

Brojna iznenađenja

Red Bull Showrun je definitivno prilika koju ne trebate propustiti, a publika može očekivati i neka iznenađenja. Stoga dođite u što većem broju da zajedno uživamo u jedinstvenom i nezaboravnom spektaklu.

Za one koji danas neće biti među hiljadama sretnika u Sarajevu, TV prijenos Red Bull Showruna osiguran je na Sport Klubu.

Red Bull Showrun Sarajevo bit će realizovan uz podršku Ministarstva saobraćaja KS, Ministarstva kulture i sporta KS, Turističke zajednice KS, te kompanija Bingo, Hifa Petrol, Telemach i Alta.